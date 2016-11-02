表格：外资在韩国股市卖超220亿韩元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月2日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0729GMT，外资 在韩国股市卖超220亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 11月 2日 -22.0 147.8 -130.1 ^11月 1日 14.0 65.9 -91.2 10月31日 10.1 131.0 -144.1 10月28日 -33.4 -13.9 57.0 10月27日 28.9 -24.0 -3.7 10月26日 -82.8 29.9 57.5 10月25日 -61.4 242.4 -187.8 10月24日 97.0 158.6 -255.5 10月21日 45.9 11.1 -67.0 10月20日 109.3 17.3 -122.7 10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 -8.0 213.7 -221.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,602.3 -7,177.6 -6,471.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。