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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 15:44 BJT

日本债市：公债价格上涨，美联储会议和美国大选让投资者保持谨慎

当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.255%     -0.5   -0.250%
    五年期公债        -0.205%     -0.5   -0.200%
    10年期公债       -0.060%     -0.5   -0.055%
    20年期公债        0.360%     -1.5    0.375%
    30年期公债        0.485%     -2.0    0.505%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.81    +0.10    151.71
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 高琦/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)

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