版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 15:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫近3%，受油价及日股跌势拖累

“日本投资者赶在明天公共假日之前出清头寸，”一家橡胶贸易公司驻东京的一位策略师称。

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.8%，报每公斤178日圆。盘中触及176.6日圆，为10月26日以来最低。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌405元人民币，收于每吨13,785元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤1.46美元，下跌2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐