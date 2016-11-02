金属期市：伦敦期铜回落，但中国数据强劲支撑市场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“周二在该数据带动下强劲反弹后，伦敦金属交易所(LME)期铜有所回落，但幅度不大，”Amy Li称。“总体而言，有观点预期中国经济将表现不错，这协助推高金属价格。”
0700 GMT，LME三个月期铜 跌0.9%至每吨4,871美元，从周二触及的8月初以来最高位4,922美元回落。
上海期货交易所交投最活跃的期铜 跌0.1%至每吨38,570元人民币(5,701美元)。
LME期锌 跌0.01%至每吨2,430美元，伦敦时段曾触及五年高位，因嘉能可 关闭其在澳洲的Black Star矿场，引发了对于供应的担忧。
期锡 继续保持上涨势头，一度高见每吨20,860美元，为2014年9月以来的最高水平，较周二收市价上涨10美元。锡库存降至12年低点引发的供应短缺担忧，对锡价构成支撑。
伦敦期铝 跌1.6%至1,698美元，沪铝 跌4%触及跌停板。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/侯雪苹；审校 张明钧/刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。