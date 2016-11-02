金属期市：伦敦期铜回落，但中国数据强劲支撑市场

“周二在该数据带动下强劲反弹后，伦敦金属交易所(LME)期铜有所回落，但幅度不大，”Amy Li称。“总体而言，有观点预期中国经济将表现不错，这协助推高金属价格。”

0700 GMT，LME三个月期铜 跌0.9%至每吨4,871美元，从周二触及的8月初以来最高位4,922美元回落。

上海期货交易所交投最活跃的期铜 跌0.1%至每吨38,570元人民币(5,701美元)。

LME期锌 跌0.01%至每吨2,430美元，伦敦时段曾触及五年高位，因嘉能可 关闭其在澳洲的Black Star矿场，引发了对于供应的担忧。

期锡 继续保持上涨势头，一度高见每吨20,860美元，为2014年9月以来的最高水平，较周二收市价上涨10美元。锡库存降至12年低点引发的供应短缺担忧，对锡价构成支撑。

伦敦期铝 跌1.6%至1,698美元，沪铝 跌4%触及跌停板。(完)

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