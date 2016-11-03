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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--11月3日-11月22日

================== 今日重要政经消息=================

11月3日（周四）

公布9月份零售销售数字。

公布10月份香港日经PMI。

联想集团 公布中期业绩。

*09:00 香港总商会第21届商业高峰会。

*14:30 罗兵咸永道全球家族企业调查发布会。

*15:30 长兴国际 时尚童装概念店财经媒体参观活动。

================== 近期重要政经消息=================

11月4日（周五）

10:00 申万宏源 股东特别大会。

*上投摩根深港通机遇与第四季投资策略记者会。

*新濠环彩 公布第三季业绩。

11月7日（周一）

公布10月底外汇储备资产数字。

汇丰控股 公布第三季业绩。

*中国信贷 公布第三季业绩。

*百田石油 公布第三季业绩。

*香港金融科技周。

*11:30 麦格理中国策略及房地产市场展望记者会。

*14:30 瑞银H股策略展望记者会。

*11月8日（周二）

08:00 汤森路透泛亚监管峰会。

*先进半导体 公布第三季业绩。

11月9日（周三）

12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

*16:00 香港宽频 全年业绩记者会。

*兴证国际 公布第三季业绩。

*11月10日（周四）

正大企业国际 公布第三季业绩。

高鑫零售 公布第三季业绩。

佐丹奴国际 公布第三季业绩。

*11月11日（周五）

公布香港第三季GDP。

中国黄金国际 公布第三季业绩。

卜蜂国际 公布第三季业绩。

众彩股份 公布季度业绩。

宝胜国际 公布第三季业绩。

裕元集团 公布第三季业绩。

中国心连心化肥 公布第三季业绩。

*11月14日（周一）

瑞声科技 公布第三季业绩。

中国新城镇 公布第三季业绩。

壹传媒 公布中期业绩。

中国支付通 公布中期业绩。

麦达斯控股 公布第三季业绩。

*11月15日（周二）

神州租车 公布第三季业绩。

09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。

14:30 汇彩控股 澳门记者会。

11月16日（周三）

腾讯控股 公布第三季业绩。

信利国际 公布第三季业绩。

*11月17日（周四）

公布8-10月失业率。

*11月18日（周五）

中国生物制药 公布第三季业绩。

*11月22日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

09:00 亚洲物流及航运会议。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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