《香港重要政经日程》--11月3日-11月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
================== 今日重要政经消息=================
11月3日（周四）
公布9月份零售销售数字。
公布10月份香港日经PMI。
联想集团 公布中期业绩。
*09:00 香港总商会第21届商业高峰会。
*14:30 罗兵咸永道全球家族企业调查发布会。
*15:30 长兴国际 时尚童装概念店财经媒体参观活动。
================== 近期重要政经消息=================
11月4日（周五）
10:00 申万宏源 股东特别大会。
*上投摩根深港通机遇与第四季投资策略记者会。
*新濠环彩 公布第三季业绩。
11月7日（周一）
公布10月底外汇储备资产数字。
汇丰控股 公布第三季业绩。
*中国信贷 公布第三季业绩。
*百田石油 公布第三季业绩。
*香港金融科技周。
*11:30 麦格理中国策略及房地产市场展望记者会。
*14:30 瑞银H股策略展望记者会。
*11月8日（周二）
08:00 汤森路透泛亚监管峰会。
*先进半导体 公布第三季业绩。
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
*16:00 香港宽频 全年业绩记者会。
*兴证国际 公布第三季业绩。
*11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
*11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
*11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
*11月15日（周二）
神州租车 公布第三季业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
*11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
*11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
*11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583