台湾个股：第一银行拟扩增海外布局，寻东协合适并购标的--金控总经理

路透台北11月2日 - 台湾第一金控 总经理郑美玲周三指出，明年该公司旗下各子公司仍以第一银行获利最具发展潜力，为扩增海外布局、提升海外获利占比，已备妥并购所需资金且持续寻找海外并购标的，并购的标的以东协地区银行为首要考量。

她表示，今年前三季第一银行海外获利占比约在30%左右，〞明年肯定会上来，我们一直希望海外获利能拉高到五成，中短期而言是要拉高到四成。〞

〞今年以来海外分行放款都是呈现两位数成长(约15%)、利差也大。〞郑美玲说。

她指出，近年第一银行已把海外布局拉回到亚洲，并聚焦亚洲市场，目前中国大陆已大致完成布局，未来将扩增东南亚地区据点，且期能把目前仍空缺的马来西亚和印尼补起来；〞印尼本来一直有在找(并购)标的，但一直找不到合适的。〞

〞并购的钱一直准备在那里，过去一直锁定印尼，但实在太贵了，现在整个东协都有可能，而且陆续在接触。〞郑美玲说。

她并称，短程而言比较看好菲律宾和缅甸两大市场，〞我们很期待缅甸第三波开放外资，缅甸将是一个很大且快速成长的市场。〞

展望明年景气，郑美玲表示，根据各机构预测，明年全球经济成长率在3%左右，台湾明年景气有望温和复苏，对景气看法为〞审慎乐观〞，惟当中潜在变数仍多。

另外，在第一金证券方面，该公司新上任总经理叶光章指出，由于台股成交量萎缩，为提升公司的获利，亦将朝海外发展。

叶光章表示，目前正积极与越南及马来西亚等地领导地位的基金管理公司接触且洽谈合资成立私募基金，至于基金的规模等细节则仍在规划中，预计明年有望看到成果。(完)