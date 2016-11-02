欧股业绩：马士基第三季净利骤降44%至4.38亿美元，低于预期

路透哥本哈根11月2日 - 全球最大集装箱航运公司--马士基(Maersk) 周三公布，第三季获利骤降44%，不及预期，受行业运力过剩拖累。

截至9月30日的三个月，马士基的净利降至4.38亿美元，低于路透访问的分析师预估的4.9亿美元。

该公司维持对全年获利的预估不变，预计基本获利将远远低于去年的13亿美元。

该公司在9月时表示，将集中精力进一步发展航运业务，并将分拆马士基石油以及马士基石油钻探和马士基油轮等相关业务。

在行业出现一系列并购交易的情况下，马士基正努力保住其作为全球最大集装箱航运公司的地位。

其竞争对手韩国韩进海运(Hanjin Shipping) 在8月被迫进入破产管理程序。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)