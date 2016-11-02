欧股业绩：马士基第三季净利骤降44%至4.38亿美元，低于预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透哥本哈根11月2日 - 全球最大集装箱航运公司--马士基(Maersk) 周三公布，第三季获利骤降44%，不及预期，受行业运力过剩拖累。
截至9月30日的三个月，马士基的净利降至4.38亿美元，低于路透访问的分析师预估的4.9亿美元。
该公司维持对全年获利的预估不变，预计基本获利将远远低于去年的13亿美元。
该公司在9月时表示，将集中精力进一步发展航运业务，并将分拆马士基石油以及马士基石油钻探和马士基油轮等相关业务。
在行业出现一系列并购交易的情况下，马士基正努力保住其作为全球最大集装箱航运公司的地位。
其竞争对手韩国韩进海运(Hanjin Shipping) 在8月被迫进入破产管理程序。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。