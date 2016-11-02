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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月2日

路透11月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.87175人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为22.99%，高于上交易日收盘的21.64%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元     A/H股比价
                                            )            )        
 工商银行                                     4.42          4.65            1.09
 建设银行                                     5.26          5.64            1.07
 中国银行                                     3.38          3.45            1.12
 农业银行                                     3.16          3.24            1.12
 招商银行                                    17.84         18.66            1.10
 中信银行                                     5.96          4.95            1.38
 交通银行                                     5.63          5.88            1.10
 民生银行                                     9.16          8.88            1.18
 中国人寿                                    21.67         19.24            1.29
 中国平安                                    34.61         40.85            0.97
 中国太保                                    29.32         27.90            1.21
 中信证券                                    16.63         16.94            1.13
 新华人寿                                    42.12         33.85            1.43
 海通证券                                    16.36         13.58            1.38
 华能国际                                     7.11          4.75            1.72
 大唐发电                                     3.90          2.05            2.18
 华电国际                                     4.97          3.28            1.74
 中煤能源                                     6.42          4.39            1.68
 中国神华                                    16.86         17.00            1.14
 中国石油                                     7.28          5.28            1.58
 兖州煤业                                    12.46          5.87            2.43
 中国石化                                     4.95          5.69            1.00
 上海石化                                     5.84          3.93            1.70
 中海油服                                    12.15          7.36            1.89
 仪征化纤                                     3.94          1.57            2.88
 中国铝业                                     3.92          2.90            1.55
 江西铜业                                    14.57          9.23            1.81
 洛阳钼业                                     3.85          1.69            2.61
 紫金矿业                                     3.43          2.61            1.51
 马钢股份                                     2.78          1.77            1.80
 鞍钢股份                                     4.47          3.98            1.29
 重庆钢铁                                     2.52          2.48            1.17
 海螺水泥                                    16.95         21.75            0.89
 洛阳玻璃                                    25.61          5.30            5.54
 京城机电                                    10.38          3.51            3.39
 中联重科                                     4.50          2.73            1.89
 金隅股份                                     4.33          2.84            1.75
 中国国航                                     7.47          5.09            1.68
 东方航空                                     6.30          3.46            2.09
 南方航空                                     7.08          4.37            1.86
 中国远洋                                     5.18          2.62            2.27
 中海集运                                     4.06          1.64            2.84
 中集集团                                    13.86          9.25            1.72
 中海发展                                     6.74          4.25            1.82
 宁沪高速                                     9.07         10.64            0.98
 深高速                                       8.69          7.56            1.32
 成渝高速                                     4.83          3.09            1.79
 皖通高速                                    13.36          6.15            2.49
 广深铁路                                     4.40          4.10            1.23
 中国南车                                     9.25          6.89            1.54
 中国交建                                    13.16          8.71            1.73
 中国铁建                                    10.13          9.88            1.18
 中国中铁                                     8.43          6.15            1.57
 长城汽车                                    10.45          7.37            1.63
 比亚迪                                      56.46         50.70            1.28
 广汽集团                                    22.83          9.65            2.71
 青岛啤酒                                    31.34         31.20            1.15
 白云山                                      26.07         19.08            1.57
 新华制药                                    13.75          5.73            2.75
 海信科龙                                    11.34          6.33            2.06
 南京熊猫                                    14.45          7.09            2.34
 晨鸣纸业                                     9.43          6.72            1.61
 上海医药                                    20.15         20.35            1.14
 中兴通讯                                    15.38         10.54            1.67
 东方电气                                     9.63          5.98            1.85
 潍柴动力                                     9.84         11.76            0.96
 东北电气                                     7.88          3.05            2.96
 广船国际                                    27.28         11.50            2.72
 昆明机床                                     8.44          2.60            3.72
 一拖股份                                    12.16          4.34            3.21
 北辰实业                                     4.20          2.57            1.87
 创业环保                                     8.73          4.37            2.29
 中国中冶                                     4.12          2.45            1.93
 金风科技                                    15.76         10.54            1.72
 丽珠                                        59.77         46.05            1.49
 万科                                        24.90         20.55            1.39
 郑煤机                                       6.08          3.81            1.83
 大连港                                       2.42          1.38            2.01
 山东墨龙                                    13.20          3.75            4.04
 浙江世宝                                    51.02         11.74            4.99
 复星医药                                    24.08         24.25            1.14
 光大银行                                     3.82          3.50            1.25
 东江环保                                    19.07         11.64            1.88
 上海电气                                     8.42          3.52            2.74
 广发证券                                    17.43         17.06            1.17
 华泰证券                                    20.66         16.02            1.48
 东方证券                                    15.95          7.87            2.32
 光大证券                                    16.89         11.58            1.67
 招商证券                                    17.98         11.80            1.75
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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