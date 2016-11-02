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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 16:28 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆：在云区顶部波动，前景不明

0805GMT

* 欧元/日圆周二一度升破云区，但未能收在其上方

* 目前日线图云区在113.84-115.26，继续提供支撑

* 目标为116.95

* 我们在云区下方设有停止单

* 图表：tmsnrt.rs/2fcQyHk(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 艾茂林)

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