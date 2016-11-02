西班牙数据：10月制造业增速创下4月以来最快--PMI

路透马德里11月2日 - 周三发布的一份调查报告显示，西班牙10月制 造业活动增速创下4月以来最快，新订单快速增长，并且鲜有迹象显示， 该国持续10个月的政治僵局给经济带来影响。 Markit报告称，西班牙10月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的52. 3升至53.3。自2013年11月以来，制造业PMI一直站在荣枯分界线50上方。 “今年第三季在制造业领域出现的疲弱看似已经过去，PMI数据显示1 0月新订单和产出都强劲增长。”Markit分析师Andrew Harker说道。 “更多的正面消息来自库存方面，企业表现出更愿意建立库存，反映 出对近期前景的一些信心。” 10月新订单指数的增长也创下4月以来最大，从前月的52.8升至53.7 。（完） (编译 高琦 审校 刘秀红)