西班牙数据：10月制造业增速创下4月以来最快--PMI

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透马德里11月2日 - 周三发布的一份调查报告显示，西班牙10月制 造业活动增速创下4月以来最快，新订单快速增长，并且鲜有迹象显示， 该国持续10个月的政治僵局给经济带来影响。 Markit报告称，西班牙10月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的52. 3升至53.3。自2013年11月以来，制造业PMI一直站在荣枯分界线50上方。 “今年第三季在制造业领域出现的疲弱看似已经过去，PMI数据显示1 0月新订单和产出都强劲增长。”Markit分析师Andrew Harker说道。 “更多的正面消息来自库存方面，企业表现出更愿意建立库存，反映 出对近期前景的一些信心。” 10月新订单指数的增长也创下4月以来最大，从前月的52.8升至53.7 。（完） (编译 高琦 审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。