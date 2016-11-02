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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 16:30 BJT

西班牙数据：10月制造业增速创下4月以来最快--PMI

路透马德里11月2日 - 周三发布的一份调查报告显示，西班牙10月制
造业活动增速创下4月以来最快，新订单快速增长，并且鲜有迹象显示，
该国持续10个月的政治僵局给经济带来影响。
    
    Markit报告称，西班牙10月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的52.
3升至53.3。自2013年11月以来，制造业PMI一直站在荣枯分界线50上方。
    
    “今年第三季在制造业领域出现的疲弱看似已经过去，PMI数据显示1
0月新订单和产出都强劲增长。”Markit分析师Andrew Harker说道。
    
    “更多的正面消息来自库存方面，企业表现出更愿意建立库存，反映
出对近期前景的一些信心。”
    
    10月新订单指数的增长也创下4月以来最大，从前月的52.8升至53.7
。（完）
    
  
 (编译 高琦 审校 刘秀红)

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