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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 17:17 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收升，美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

* 人民币震荡收升，中间价亦大幅回调
    * 美指回调助力缓解人民币下行压力
    * 客盘购汇仍偏多，大行不时提供美元流动性
    * 短期汇价反弹空间料受限，且易跌难升
    * 市场普遍预测美联储11月不加息

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/孙琦子11月2日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称
，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时
提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。
    
    他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人
民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻。而随着美国大选的变数继续发酵，短期美指可能仍有一定调整空间，但
12月升息的预期未变，一些自营盘开始逢低加仓美元多头。

   “现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数，
美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。
    
    亦有股份行交易员表示，市场对美国大选的预期跟以前不一样了，可能一些机构在清理之前的敞口。不过
在美国大选结果公布前，美元指数只会小幅调整，人民币亦难有大幅升降。

    全球汇市方面，周三美元下滑，而瑞郎和日圆飙升，因担心特朗普当选的投资者纷纷为手中资金寻求避险
。 

    分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周
三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要
报价： 
   
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7613       6.7744       0.19%
                 XS>                             
    中间价              6.7562       6.7734       0.25%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  307.71亿美  278.97亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      57       日低6.7658    日高6.76
                                                    01
    今年以来升贬幅度                               -3.96%
  2005年汇改以来升贬                               22.41%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         560                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7719       6.7726              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.938         6.934              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7642；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4837、6.5149和8.2
801。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)

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