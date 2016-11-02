更新版 1-中国汇市：人民币震荡收升，美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

* 人民币震荡收升，中间价亦大幅回调 * 美指回调助力缓解人民币下行压力 * 客盘购汇仍偏多，大行不时提供美元流动性 * 短期汇价反弹空间料受限，且易跌难升 * 市场普遍预测美联储11月不加息 (新增评论和收盘报价) 路透上海/孙琦子11月2日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称 ，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时 提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。 他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人 民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻。而随着美国大选的变数继续发酵，短期美指可能仍有一定调整空间，但 12月升息的预期未变，一些自营盘开始逢低加仓美元多头。 “现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数， 美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，市场对美国大选的预期跟以前不一样了，可能一些机构在清理之前的敞口。不过 在美国大选结果公布前，美元指数只会小幅调整，人民币亦难有大幅升降。 全球汇市方面，周三美元下滑，而瑞郎和日圆飙升，因担心特朗普当选的投资者纷纷为手中资金寻求避险 。 分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周 三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7613 6.7744 0.19% XS> 中间价 6.7562 6.7734 0.25% 成交额<CNYSPTVOL=CF 307.71亿美 278.97亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 57 日低6.7658 日高6.76 01 今年以来升贬幅度 -3.96% 2005年汇改以来升贬 22.41% 幅度 一年期美元/人民币掉 560 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7719 6.7726 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.938 6.934 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7642；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4837、6.5149和8.2 801。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)