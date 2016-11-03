《中国重要政经日程》--11月3日-12月13日

*--国务院新闻办公室上午10时在北京举行发布会，农业部部长韩长赋介绍《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》有关情况。

--两岸企业家峰会在福建金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。