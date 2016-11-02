意大利数据：10月制造业活动小幅放缓，不及预期--PMI

PMI数据显示，制造业订单和产出均以比前月更缓慢的速度增长，但 新招聘活动加速。 新订单分项指数从9月的51.5下滑至50.4。 意大利去年国内生产总值(GDP)增长0.7%，不到欧元区经济增幅的一 半。该国总理伦齐政府预测，2016年GDP将以类似的速度增长，增幅料为0 .8%。 意大利第二季经济增长停滞，但意大利央行曾表示在截至9月的三个 月，经济有望恢复温和增长。第三季GDP数据将于11月15日发布。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 高琦/孙茉莉)