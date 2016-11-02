意大利数据：10月制造业活动小幅放缓，不及预期--PMI

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
PMI数据显示，制造业订单和产出均以比前月更缓慢的速度增长，但 新招聘活动加速。 新订单分项指数从9月的51.5下滑至50.4。 意大利去年国内生产总值(GDP)增长0.7%，不到欧元区经济增幅的一 半。该国总理伦齐政府预测，2016年GDP将以类似的速度增长，增幅料为0 .8%。 意大利第二季经济增长停滞，但意大利央行曾表示在截至9月的三个 月，经济有望恢复温和增长。第三季GDP数据将于11月15日发布。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 高琦/孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。