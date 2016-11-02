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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 17:19 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，等待稍后建筑业数据

英镑周三继续上扬，兑美元一度上涨约0.33%至1.2285，为10月20日以来最高水准。美元则全线走软，受到对特朗普有可能赢得美国总统大选的担忧打压。

“这其中更多是美元小幅走软的影响，并非英镑大幅走强，”ETX capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire称。

“英退是当前的主要推动力量。英镑的任何涨势都将可能受到不确定性担忧打压而受限。”

投资者在等待周四英国央行政策决定以及季度通胀报告。

市场还关注0930GMT公布的建筑业采购经理人指数(PMI)调查报告。

英镑兑欧元 持稳于0.9037英镑。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/张明钧)

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