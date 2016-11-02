欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，等待稍后建筑业数据

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
英镑周三继续上扬，兑美元一度上涨约0.33%至1.2285，为10月20日以来最高水准。美元则全线走软，受到对特朗普有可能赢得美国总统大选的担忧打压。
“这其中更多是美元小幅走软的影响，并非英镑大幅走强，”ETX capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire称。
“英退是当前的主要推动力量。英镑的任何涨势都将可能受到不确定性担忧打压而受限。”
投资者在等待周四英国央行政策决定以及季度通胀报告。
市场还关注0930GMT公布的建筑业采购经理人指数(PMI)调查报告。
英镑兑欧元 持稳于0.9037英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。