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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 17:19 BJT

全球贵金属：11月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，iShares白银持仓增加0.16%

路透11月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.
28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦增加0.16%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,391,009.6   11月1日     30,305,189.2   10月31日     85,820.4  0.28%
    iShares  361,242,468.1   11月1日    360,673,152.1   10月31日    569,316.0  0.16% (完)
   
      
      
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 侯雪苹；审校 汪红英)

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