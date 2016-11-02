中国金融：建行与海翼集团及厦门市国资委签订50亿元债转股框架协议

路透北京11月2日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行 周三宣布，该行与中国福建省厦门市国资委、厦门海翼集团有限公司签署了关于海翼集团市场化债转股合作框架协议。建行及其关联方将以权益投资等多种方式向海翼集团及其关联方提供金额约50亿元人民币的资金。

建行官网发布新闻稿显示，该框架协议提供的资金将用于满足海翼集团“去产能、降杠杆、补短板”的资金融资需求，从而降低海翼集团资产负债率和财务成本、增强其资本实力、有效防范债务风险。

新闻稿称，此举将同时促进海翼集团完善现代企业制度，提高生产经营能力及进行产业转型升级，也使投资人分享到企业成长发展的收益，促进中国直接融资市场的健康发展。

在同日的框架签约仪式上，建行与厦门市政府签订《厦门市人民政府与中国建设银行股份有限公司“十三五”战略合作协议》，约定“十三五”（2016-2020年）期间,建行每年意向性向厦门市提供不低于1,000亿元的融资支持。每年合作设立相关产业基金，金额不少于100亿元；建行系全资子公司建信租赁将开展覆盖全国的高端医疗设备租赁，带动自贸试验区厦门片区医疗设备租赁产业集群发展。

仪式上，“中国建设银行跨境同业金融服务中心”、“中国建设银行对公业务创新中心”揭牌成立。这两个中心均是建设银行在厦门设立的总部机构，前者负责开展境外银行与非银行金融机构客户营销、关系维护、产品创新及其他相关工作；后者定位于助推“一带一路”及海峡西岸金融中心和创新中心建设，享有先行先试的优势。

海翼集团官网显示，厦门海翼集团有限公司是厦门市直管国有企业集团，2006年5月由原厦门国有资产投资公司分设更名组建。集团总资产400亿元，净资产110亿元。该公司构筑了商用运输设备制造、供应链运营等四个业务板块，拥有包括厦门厦工机械股份有限公司在内的控参股企业20多家。

建行10月与云南锡业集团签署近50亿元的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；同月稍早，建行与武钢共设的120亿元转型发展基金出资到位，为该行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。