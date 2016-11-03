重温稿-1-台湾货币市场：拆款利率稳在低位，提存期底前消积数压力较大

* 提存期底前消积数压力较大，需求仍不足 * 短票交易区间下移，RP靠向低位 记者 董永年 路透台北11月2日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在低位。资金调度人士指出，月初资金 相对宽松，由于明天就是提存期底，为免资金滥在帐上，银行消积数压力也不小，这使得拆 款利率持稳在低位。 他们称，这两日因大型行库调降拆款利率，其他银行也相继跟进调整，短率靠向区间低 位。或许受一年前发行的364天期定存单到期日落在本提存期，但接替标售的交割日却在下 一提存期影响，整体金融机构累计超额准备较高，但需求还是不振。 〞没什么人缺，且月初票券商本来就清淡。〞一位大型公股银行交易员说。 一大型票券商交易员则称，感觉市场去化资金压力不轻，连平常没往来的银行都来电问 有无需求。 本地时间 17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.564 31.568 台湾加权股价指数<.TWII 9,139.04 9,272.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.174-0.200% --一周拆款利率区间 0.172-0.310% 0.177-0.320% --两周拆款利率区间 0.185-0.300% 0.250-0.310% **短票利率下移** 短票方面，票券商交易员指出，由于有大型公股银行将买票利率下调至0.33%，使得短 票成交利率区间往下挪移，自0.33-0.34%调整为0.32-0.33%。 〞我们跨月短票比较没接0.34%了，希望以0.33%为主。〞一位票券商交易员说。 另一大型票券商交易主管则称，跨月短票利率回落，月内的短票利率也仅0.31%，预料 此一利率水准将可持稳至近月底。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%，上日0.33-0.34%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.325%，区间在0.30-0.35% ，成交金额为28.89亿台币；前日加权平均利率为0.338%，区间在0.33-0.34%，成交金额为2 7.66亿台币。 台湾央行周三发行1,096.5亿台币定存单，与今日定存单到期金额2,541.5亿台币相较， 存单到期余额减1,445亿台币。周四央行定存单到期金额1,601.5亿、周五2,494.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为负5亿台币，累计超额准备1兆3,730亿台币 、加计前期1%的超额准备为1兆4,970亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)方面，交易员表示，月初资金偏宽松，因此将先前跨月底的较高利率逐 步回调，此令成交利率续往区间低位靠拢。 他们指出，月初资金缺口有限，今日仍多以到期续做为主，客户也多能理解资金偏宽的 现实，愿意配合利率微幅向下调整。 〞因为月底不紧、月初当然就松松的。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，银行端资金蛮多的，因此今日以卖票与拆款为主，RP若是 利率较高的客户就不续做了，落点太短的也少做。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率续往区间低位靠拢。短天期公债RP利率主 要落在0.28%，0.29%比例减少；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平；公司债 附买回利率主要成交在0.34-0.35%，0.34%比例增加。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%； 短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主 要在0.26-0.30%。(完) (审校 曾祥进)