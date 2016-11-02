中国反腐：第十一轮巡视将对高法、高检等27单位专项巡视，北京等四地“回头看”

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 中共中央纪委监察部网站周三称，经中央批准，中央第十一轮巡视将对最高人民法院、最高人民检察院等27个单位党组织开展专项巡视，同时对北京、重庆、广西、甘肃等4个省区市进行“回头看”。
这27个单位还包括中央党校、中央文献研究室、中央编译局、中国外文局、光明日报社、中国日报社、经济日报社、中国浦东干部学院、中国井冈山干部学院、中国延安干部学院、中国工程院、国务院发展研究中心。
以及国家行政学院、国家自然科学基金委员会、中国工程物理研究院、中央人民广播电台、中央电视台、中国作家协会、中华全国归国华侨联合会、中国法学会、中华全国新闻工作者协会、中华全国台湾同胞联谊会、中国残疾人联合会、中国红十字会、中国宋庆龄基金会等。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。