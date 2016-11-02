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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 17:56 BJT

中国反腐：第十一轮巡视将对高法、高检等27单位专项巡视，北京等四地“回头看”

路透北京11月2日 - 中共中央纪委监察部网站周三称，经中央批准，中央第十一轮巡视将对最高人民法院、最高人民检察院等27个单位党组织开展专项巡视，同时对北京、重庆、广西、甘肃等4个省区市进行“回头看”。

这27个单位还包括中央党校、中央文献研究室、中央编译局、中国外文局、光明日报社、中国日报社、经济日报社、中国浦东干部学院、中国井冈山干部学院、中国延安干部学院、中国工程院、国务院发展研究中心。

以及国家行政学院、国家自然科学基金委员会、中国工程物理研究院、中央人民广播电台、中央电视台、中国作家协会、中华全国归国华侨联合会、中国法学会、中华全国新闻工作者协会、中华全国台湾同胞联谊会、中国残疾人联合会、中国红十字会、中国宋庆龄基金会等。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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