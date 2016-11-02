路透基点：Lih Shinn Construction签署56.56亿台币项目融资

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，Lih Shinn Construction周三签署了56.56亿台币(1.78亿美元)五年期项目融资，以支持新北市一住宅项目的建设。
台湾土地银行是该项融资案的唯一牵头行兼簿记行。该融资包括A部分10.86亿台币定期贷款，B部分27.2亿台币定期贷款，C部分15.36亿台币循环信贷和D部分3.14亿台币循环信贷。
A、C部分的利率为台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库银行的一年期平均储蓄率加码195个基点。B部分和D部分的利率为同样的基准加码200个基点。银行可获得最高前端费15个基点。
该土地和地产项目将作为担保。Lih Shinn Construction董事长Huang Chih-sung和母公司Lih Shinn Asset Management Group董事长Lai Yun-hsing为担保人。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。