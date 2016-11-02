路透基点：Lih Shinn Construction签署56.56亿台币项目融资

路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，Lih Shinn Construction周三签署了56.56亿台币(1.78亿美元)五年期项目融资，以支持新北市一住宅项目的建设。

台湾土地银行是该项融资案的唯一牵头行兼簿记行。该融资包括A部分10.86亿台币定期贷款，B部分27.2亿台币定期贷款，C部分15.36亿台币循环信贷和D部分3.14亿台币循环信贷。

A、C部分的利率为台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库银行的一年期平均储蓄率加码195个基点。B部分和D部分的利率为同样的基准加码200个基点。银行可获得最高前端费15个基点。

该土地和地产项目将作为担保。Lih Shinn Construction董事长Huang Chih-sung和母公司Lih Shinn Asset Management Group董事长Lai Yun-hsing为担保人。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)