版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 18:33 BJT

东南亚股市：收盘下跌，受美国大选选情和美联储相关担忧影响

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.61    -2.39   -0.65   +9.25   332.82
    新加坡                     2807.14    -6.55   -0.23   -2.62  2882.73
    马来西亚                  1659.60   -11.33   -0.68   -1.94  1692.51
    泰国                      1498.65    -5.87   -0.39  +16.35  1288.02
    印尼                      5405.46   -10.55   -0.19  +17.69  4593.01
    菲律宾                     7252.40  -152.40   -2.06   +4.32  6952.08
    越南                        671.40    -5.20   -0.77  +15.95   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 孙茉莉/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐