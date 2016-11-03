中国债市：10月托管增4,014亿，境外机构12个月连增国债占仓逾半--中债登

路透上海11月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托 管余额为42.51万亿元人民币，当月增加4,014亿元，较上月增量6,987亿元下降超过四成。 当月，备受关注的境外机构增持量为167.86亿元，较9月的507亿元明显减少。具体券种 方面，包括10月已连续12个月增持国债，持有规模增至3,980亿元，占其全部债券持仓比例 超过一半。加上2,936.54亿元的政策性金融债，利率债持有比例逾九成。 其他机构方面，商业银行、基金、保险10月均继续增持债券，不过力度较上月均有回落 。三类机构当月增持量分别为2,729亿元、1,501亿元和44亿元。 按债券品种看，记账式国债10月托管量增速放缓、政策性银行债托管增量由正转负，是 当月债券总托管量增幅出现明显回落的主因。其中当月记账式国债托管量仅增305亿元，上 月增量为2,723亿元；政策性银行债托管量减少5亿元，上月为增加457亿元。 相较之下，地方政府债托管量增长则保持稳定，10月净增量3,351亿元，与9月的3,587 亿元接近。 据路透统计，截止10月31日，中国今年地方政府债累计发行5.56万亿元人民币，其中公 开招标发行方式占比约74%，其余为定向发行。 以下为2016年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 10月末 当月增减 当年累计增 减 合计（按债券） 425,145 4,014 74,723 特殊结算成员 25,539 316 5,437 商业银行 266,706 2,729 45,512 其中：全国性商业银行 207,703 2,097 33,895 城市商业银行 35,718 477 6,844 农村商业银行 19,407 152 4,792 保险机构 21,290 44 -1,236 基金类 69,060 1,501 20,994 其中：商业银行理财产 7,697 107 2,938 品 境外机构 7,432 168 1,406 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/乔艳红)