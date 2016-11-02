国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差稍稍下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月2日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周三稍稍下滑，不过贸易消息人士表示来自韩国和斯里兰卡的现货需求给予市场支撑。
消息人士称，韩国的LG化学买入两艘12月下半月船期的规格未定石脑油船货，分别为2.2万吨和2.75万吨。
他们还称LG化学支付的价格为较日本报价平价至升水约1美元之间。卖家还不清楚。
这高于LG化学上次为2.5万吨12月上半月到岸的石脑油支付的每吨贴水2美元的价格。
欧洲油品贸易商纷纷订船以将汽油运往美国东海岸的客户那里，之前那里的一个管线发生爆炸。交易员表示由此自欧洲向亚洲的汽油供给预计会减少，不过这将取决于管线关闭的时间有多长。
“或许如果西方海运运费跳升很多，使得自欧洲的船货运输成本过于高昂的话，亚洲或许会开始(向美国)运输，不过现在还没有出现这样的情况，”一位行业消息人士称。
越南的Dung Quat炼厂的高管对路透表示，上周发生管线事故后目前该炼厂已恢复正常运转。
有四笔汽油现货交易达成，一笔石脑油交易达成。
PTT以每桶58美元向兴隆出售5万桶11月25-29日船期的92号汽油。
PTT以每桶58美元向兴隆出售5万桶11月20-24日船期的92号汽油。
联合石化以每桶60.50美元向兴隆出售5万桶11月18-22日船期的95号汽油。
SK能源以每桶60.10美元从中石油购买5万桶11月17-21日船期的95号汽油。
Petrodiamond以每吨1美元购买2.5万吨石脑油12月上半月/下半月互换合约。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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