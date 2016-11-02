国际油市：亚洲柴油裂解价差从11个月高点下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
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路透新加坡11月2日 - 亚洲柴油裂解价差周三从11个月高点下滑，但贸易消息人士说，来自越南和斯里兰卡的现货需求仍对裂解价差构成支撑。
路透数据显示，柴油较迪拜原油升水报每桶13.01美元，上日为升水13.92美元，为去年11月30日以来最高。
消息人士说，越南最大的石油进口商Petrolimex和斯里兰卡的Ceylon Petroleum求购12月柴油船货。
据公司高管称，越南唯一一家日炼油能力为13.05万桶的Dung Quat炼厂已正常运行，上周该炼厂曾发生油管事故。
该高管说，这家炼厂当前的产能利用率为107%。
消息人士说，肯尼亚的石油进口商买入逾35万吨成品油，定于12月至明年1月初交付，这帮助提振了亚洲裂解价差。
消息人士说，该国进口商购买了183,863吨汽油、72,654吨柴油和98,175吨航煤，卖家包括Total Kenya、Vivo Energy、Galana Oil、Kencor和KenolKobil。
交易员说，如果欧洲柴油价格上涨，则将柴油运往西方的套利应该会提高，而这将反过来支撑亚洲价格。但这取决于欧洲冬季天气是否寒冷。
新加坡现货市场有两笔柴油和一笔航煤交易达成。
永顺油品(Winson Oil)从卢克石油(Lukoil)购买了15万吨含硫500ppm的柴油，装运日期为11月17-21日，购买价与新加坡11月3-9日均价持平。
托克(Trafigura)向永顺油品出售了15万吨含硫500ppm的柴油，装运日期为11月17-21日，售价与新加坡11月16-22日均价每桶升水0.1美元。
新加坡贸易商兴隆从英国BP买入10万桶航煤，装运日期为11月24-28日，购买价为较11月23-29日均价每桶贴水0.6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 王洋)
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