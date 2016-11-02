马来西亚期市：棕榈油期货收涨1%，受产量下降担忧提振

路透吉隆坡11月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，为本周以来首见，受围绕产量下降的担忧和马币走软提振。

马币兑美元晚间下跌0.2%至4.1860马币。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨1%，收报每吨2,758马币。

该合约稍早曾跌至每吨2,712马币的盘中低点，这是一周半以来的最低水准，随后反弹至2,764马币的盘中高点。

合约成交量为42,884口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。

“天气是导致产量下降的一个因素。这可能导致未来数月的产量下降，”吉隆坡的一位交易员说，指的是年底的季风雨，季风雨会影响棕榈果实的采摘。

交易员还说，一家本地研究公司预计10月棕榈油产量与9月持平，这也为市场提供了支撑。

马来西亚9月棕榈油产量较前月仅增长0.8%至172万吨。

政府机构马来西亚棕榈油委员会(MPOC)将在11月10日公布10月产量数据。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 跌0.2%，大连商交所1月豆油合约 下滑1.3%。

大连商交所1月棕榈油合约 跌2%。(完)

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