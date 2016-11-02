马来西亚期市：棕榈油期货收涨1%，受产量下降担忧提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，为本周以来首见，受围绕产量下降的担忧和马币走软提振。
马币兑美元晚间下跌0.2%至4.1860马币。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨1%，收报每吨2,758马币。
该合约稍早曾跌至每吨2,712马币的盘中低点，这是一周半以来的最低水准，随后反弹至2,764马币的盘中高点。
合约成交量为42,884口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。
“天气是导致产量下降的一个因素。这可能导致未来数月的产量下降，”吉隆坡的一位交易员说，指的是年底的季风雨，季风雨会影响棕榈果实的采摘。
交易员还说，一家本地研究公司预计10月棕榈油产量与9月持平，这也为市场提供了支撑。
马来西亚9月棕榈油产量较前月仅增长0.8%至172万吨。
政府机构马来西亚棕榈油委员会(MPOC)将在11月10日公布10月产量数据。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 跌0.2%，大连商交所1月豆油合约 下滑1.3%。
大连商交所1月棕榈油合约 跌2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王洋)
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