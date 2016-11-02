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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 21:49 BJT

美国热股：时代华纳季度营收增长9.2%，盘初基本持稳

路透11月2日 - 媒体公司时代华纳 周三公布季度营收增长9.2%，受助于电影《X特遣队》(Suicide Squad)票房收入上佳。

时代华纳周三盘初微跌0.07%，报88.19美元。(完)

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