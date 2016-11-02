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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 21:46 BJT

美国热股：博通将以55亿美元现金收购Brocade，后者盘初急升近9%

路透11月2日 - 晶片厂商博通(Broadcom) 周三表示，将以55亿美元现金收购网络设备生产商Brocade Communications Systems ，扩展其光纤通道和存储业务。

博通盘初上涨1.3%，报790.97美元。

Brocade盘初急升8.85%，报12.23美元。(完)

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