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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 21:45 BJT

美国热股：雅诗兰黛季度销售不及预期，盘初下跌逾2%

路透11月2日 - 雅诗兰黛(Estee Lauder) 周三公布的季度销售不及预期，因美国百货店购物人流减少。

雅诗兰黛周二收报86.3美元，周三盘初下跌2.54%，报84.15美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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