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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 22:38 BJT

标题新闻：英超南安普顿足球俱乐部就出售给中国莱茵达体育进行排他性磋商，售价或高达2亿英镑-彭博援引消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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