南非汇市：兰特触及11周高位，因法院下令发布有关总统密友涉嫌关说报告

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡11月2日 - 南非兰特兑美元周三上涨最多2%，触及两个半月高位，此前法院下令公开一份有关南非总统祖马相熟朋友涉嫌关说的报告。
在法院裁决后，兰特兑美元 触及13.3150兰特日内高位，此为8月18日来最高水准，在1615 GMT，兰特报13.5175，较纽约周二收盘上涨0.68%。
稍早，祖马撤回对反贪污监督机构公布这份报告的禁令，该报告是有关祖马的富豪朋友Gupta家族对南非政治的影响。
“这是南非仍尊重体制的迹象，无疑将支持投资者的信心，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer说。
“如果这事情有进展，兰特可能进一步上涨。”(完)
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