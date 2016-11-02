南非汇市：兰特触及11周高位，因法院下令发布有关总统密友涉嫌关说报告

路透约翰内斯堡11月2日 - 南非兰特兑美元周三上涨最多2%，触及两个半月高位，此前法院下令公开一份有关南非总统祖马相熟朋友涉嫌关说的报告。

在法院裁决后，兰特兑美元 触及13.3150兰特日内高位，此为8月18日来最高水准，在1615 GMT，兰特报13.5175，较纽约周二收盘上涨0.68%。

稍早，祖马撤回对反贪污监督机构公布这份报告的禁令，该报告是有关祖马的富豪朋友Gupta家族对南非政治的影响。

“这是南非仍尊重体制的迹象，无疑将支持投资者的信心，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer说。