欧元债市：对特朗普当选美国总统的担忧推高欧债，意大利公债升幅最大

路透伦敦11月2日 - 投资者对美国大选的紧张情绪周三引发欧元区公债全面上涨，其中，意大利公债收益率跌幅最大，因臆测意大利可能推迟该国宪法改革公投，意大利总理辨公室否认这一说法。

意大利内务部长Angelino Alfano周三向RTL电台表示，如果反对派提出要求，他会“慎重考虑”推迟将于12月4日举行的公投的想法。意大利总理办公室表示，并未考虑推迟公投日期。

受上述臆测影响，意大利10年期公债 收益率下跌约9个基点，至1.59%，从周二触及的八个月高位回落，且领跑欧债全面涨势，德国10年期公债 收益率跌5个基点，至0.13%。

不过，分析师表示，推动市场的主要原因，是担心美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里的支持率差距不断收窄。

投资者青睐公债等避险资产，因担心如果特朗普当选美国总统，将给美国外交和移民政策，以及贸易关系造成的影响。金融行业认为，如果希拉里当选，美国政策将基本保持现状。