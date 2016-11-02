美国FED：美联储11月1-2日货币政策会议后发布的声明全文

路透11月2日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开 市场委员会(FOMC)在11月1-2日货币政策会议后发布的声明全文: 联邦公开市场委员会(FOMC)自9月会议以来获得的信息显示，就业市 场继续增强，经济活动成长速度已经较今年上半年的温和步幅加快。尽管 近几个月失业率变动不大，但就业增长稳健。家庭支出一直温和增长，但 企业固定投资保持疲弱。通胀自今年稍早已经有所上升，但保持在委员会 的2%较长期目标水准之下，部分是因之前能源价格下跌以及非能源产品进 口价格下降。基于市场的通胀补偿指标仍处于低位，多数基于调查的指标 显示，近几个月较长期通胀预期基本上变动不大。 委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会 预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将继续温和扩张，就业市 场状况将进一步有所增强。预计通胀将在中期升至2%，因能源和进口价格 下挫的暂时性影响消退及就业市场进一步增强。经济前景的短期风险看来 大致均衡。委员会将继续密切关注通胀指标和全球经济和金融发展。 在这种背景下，委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5% 。委员会认为上调联邦基金利率的理由已经增强，但决定暂时等待向委员 会目标继续取得进展的进一步证明。货币政策立场保持宽松，因此会支持 就业市场状况进一步改善，并带动通胀回升至2%。 在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评 估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评 估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力和通胀预期指标 ，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。鉴于目前通胀仍未达到2%目 标，委员会将密切监控向通胀目标取得的实际和预期的进展。委员会预计 ，经济未来的发展只能为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率 可能在一段时间内会维持在低于预计在较长期内保持的水准。不过，联邦 基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。 委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有 政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计将保持这些做法 ，直至联邦基金利率水准正常化进行了相当长一段时间后。委员会透过这 一政策持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。 投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副 主席杜德利、理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、理事费 舍尔、理事鲍威尔、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、理事塔鲁洛。投 票反对的委员为堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治、克利夫兰联邦储备银行 总裁梅斯特，他们倾向在此次会议上上调联邦基金利率目标区间至0.5-0. 75%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)