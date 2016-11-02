纽约期市：原糖从六周低位反弹，阿拉比卡咖啡上涨

路透纽约/伦敦11月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三触及六周低位后急升，结束过去六日连跌的势头，此前原糖在100日移动均线寻获支持。

阿拉比卡咖啡也上涨，徘徊在略低于上周触及2012年高位的水准，未平仓合约连续第18日上升，触及纪录高位。

3月原糖期货 收涨0.51美分，或2.41%，报每磅21.7美分，盘中跌至9月15日以来最低的21.08美分。

“过去几天投机者和基金结清多头头寸，但市场在这些水准得到技术性支撑，”一伦敦交易员说。

原糖触及100日移动均线后反弹。

交易员称，基金卖盘导致近几日市场下跌，仅令投机者持有的大量多头头寸温和减少，他们仍然持有大量的净多头仓位。

12月白糖期货 收涨6.80美元，或1.2%，报每吨574美元。

咖啡市场方面，交易商指出，交易所数据显示，阿拉比卡咖啡期货的未平仓合约不断上升，触及纪录高位217,273口，此前投机者持有的净多头仓位升至八年半高位。

12月阿拉比卡咖啡期货合约 收升1.45美分，或0.9%，报每磅1.629美元。罗布斯塔咖啡的未平仓合约下降，1月罗布斯塔咖啡 收涨6美元，或0.3%，报每吨2,164美元。

3月纽约可可 收高5美元，或0.2%，报每吨2,632美元。3月伦敦可可 收跌3英镑，或0.1%，报每吨2,169英镑。(完)

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