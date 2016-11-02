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货币新闻 | 2016年 11月 3日 星期四 03:39 BJT

标题新闻：威朗制药正在评估出售眼科手术设备业务的可能性，售价或高达25亿美元-WSJ援引消息

WSJ：华尔街日报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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