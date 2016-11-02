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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 04:32 BJT

美股盘后：FACEBOOK下跌3%，此前公布季度业绩

路透11月2日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易下跌3%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第三季每股收益0.82美元，总营收为70.11亿美元，上年同期为45.01亿美元。

该公司还公布，截至9月30日的月均活跃用户数(MAUS)达到17.9亿，按年增长16%。移动设备MAUS达到16.6亿，按年增长20%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第三季每股盈利为0.97美元，营收为69.2亿美元。(完)

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