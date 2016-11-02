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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 04:02 BJT

纽约期市：期棉收高，受天气忧虑和美元下跌提振

路透11月2日 - 期棉价格周三收高，因预期美国最大棉花种植州德克萨斯州降雨将妨碍收割，美元下跌也为市场提供进一步支撑。

“美元下跌，纺织厂零星买盘，德州降雨提振市场小幅上升，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner说。

市场等待下周四出炉的美国农业部周度出口销售数据。

12月合约 收涨0.4美分，或0.59%，报每磅68.6美分。交易区间为68.07美分和68.78美分，前者为10月12日以来最低。

美元指数 下挫0.33%。汤森路透核心商品指数 下跌0.82%。

期货市场总交易量减少4,426口，至26,919口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,479口，至257,262口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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