韩国数据：10月外汇储备降至3,751.7亿美元，从上月触及的纪录高位下跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月3日 - 韩国央行周四公布，韩国10月底外汇储备从上月 触及的纪录高位下跌，因央行持有的其他货币存款兑美元价值下滑。 韩国10月底外汇储备总计为3,751.7亿美元，低于9月底的3,777.7亿 美元。 根据外汇储备细分，10月外汇储备减少，主要因为央行的存款贬值， 存款在外汇储备中的占比为6.3%。在韩国央行的外汇储备中，九成以上是 以公债等证券形式持有。 美元普遍上涨，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息前，投资 者买入避险资产。大部份投资者预计美联储将在12月升息。 韩国央行表示，欧元兑美元 在10月下跌2.2%，英镑兑美元GBP =同期大跌6.0%。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 375.17 377.77 375.46 371.38 369.89 370.90 372.48 369.8 4(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点 选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。