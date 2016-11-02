韩国数据：10月外汇储备降至3,751.7亿美元，从上月触及的纪录高位下跌

路透首尔11月3日 - 韩国央行周四公布，韩国10月底外汇储备从上月 触及的纪录高位下跌，因央行持有的其他货币存款兑美元价值下滑。 韩国10月底外汇储备总计为3,751.7亿美元，低于9月底的3,777.7亿 美元。 根据外汇储备细分，10月外汇储备减少，主要因为央行的存款贬值， 存款在外汇储备中的占比为6.3%。在韩国央行的外汇储备中，九成以上是 以公债等证券形式持有。 美元普遍上涨，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息前，投资 者买入避险资产。大部份投资者预计美联储将在12月升息。 韩国央行表示，欧元兑美元 在10月下跌2.2%，英镑兑美元GBP =同期大跌6.0%。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 375.17 377.77 375.46 371.38 369.89 370.90 372.48 369.8 4(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点 选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)