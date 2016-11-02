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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 05:43 BJT

韩国数据：10月外汇储备降至3,751.7亿美元，从上月触及的纪录高位下跌

路透首尔11月3日 - 韩国央行周四公布，韩国10月底外汇储备从上月
触及的纪录高位下跌，因央行持有的其他货币存款兑美元价值下滑。
    
    韩国10月底外汇储备总计为3,751.7亿美元，低于9月底的3,777.7亿
美元。
    
    根据外汇储备细分，10月外汇储备减少，主要因为央行的存款贬值，
存款在外汇储备中的占比为6.3%。在韩国央行的外汇储备中，九成以上是
以公债等证券形式持有。
    
    美元普遍上涨，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息前，投资
者买入避险资产。大部份投资者预计美联储将在12月升息。
    
    韩国央行表示，欧元兑美元 在10月下跌2.2%，英镑兑美元GBP
=同期大跌6.0%。
    
    下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

    10月    9月    8月    7月     6月     5月     4月     3月
   375.17  377.77  375.46  371.38  369.89  370.90  372.48  369.8
4(完)

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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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