《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 98.51 -2.64 -2.61 5848812 京东 24.74 -0.57 -2.25 14254094 新浪 69.70 -2.94 -4.05 1268049 搜狐 36.89 -0.63 -1.68 463716 网易 242.94 -6.09 -2.45 1664925 百度 168.78 -4.71 -2.71 3562817 台湾 台湾积体电路 30.39 -0.32 -1.04 1208808 联电 1.87 -0.05 -2.60 434970 日月光 5.76 +0.02 +0.35 90754 硅品精密 7.33 -0.06 -0.81 214643 和信超媒体 2.62 +0.02 +0.80 5952 友达 3.74 -0.05 -1.32 184975 中华电信 33.88 -0.22 -0.65 128259 台湾国际航电 48.12 -0.88 -1.80 1418764 香港 中国移动 56.43 -0.58 -1.02 151764 中国联通 11.50 -0.12 -1.03 83629 中国电信 51.12 -0.63 -1.22 9289 中芯国际 6.48 +0.02 +0.31 41079 电讯盈科 5.98 +0.03 +0.50 7700 (完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。