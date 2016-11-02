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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          98.51    -2.64    -2.61   5848812
    京东                24.74    -0.57    -2.25  14254094
    新浪              69.70    -2.94    -4.05   1268049
    搜狐              36.89    -0.63    -1.68    463716
    网易             242.94    -6.09    -2.45   1664925
    百度             168.78    -4.71    -2.71   3562817
    
    台湾
    台湾积体电路       30.39    -0.32    -1.04   1208808
    联电                1.87    -0.05    -2.60    434970
    日月光              5.76    +0.02    +0.35     90754
    硅品精密           7.33    -0.06    -0.81    214643
    和信超媒体         2.62    +0.02    +0.80      5952
    友达                3.74    -0.05    -1.32    184975
    中华电信           33.88    -0.22    -0.65    128259
    台湾国际航电      48.12    -0.88    -1.80   1418764
    
    香港
    中国移动           56.43    -0.58    -1.02    151764
    中国联通           11.50    -0.12    -1.03     83629
    中国电信           51.12    -0.63    -1.22      9289
    中芯国际            6.48    +0.02    +0.31     41079
    电讯盈科         5.98    +0.03    +0.50      7700
    (完)

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