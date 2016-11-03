更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存猛增逾1,400万桶，创纪录最大增幅

(新增细节、评论、油价)

* 原油库存增幅创EIA自1982年开始纪录以来最大

* 原油库存大增是大量进口及炼油量减少所致

* 原油进口量创2012年9月以来最高

路透11月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年能源部开始持有纪录以来最大增幅，受大量进口及炼油量减少的推动。

数据公布后油价下跌，美国原油 终场收低1.33美元，或2.9%，报每桶45.34美元，稍早跌穿45美元支撑位，降至五周低点44.96美元。

EIA公布，在截至10月28日该周，美国原油库存 增加1,440万桶，市场预估为增加100万桶。

上周美国原油日进口量 增加约200万桶，至略低于900万桶，为2012年9月以来最高。

原油供应大增代表经过几周库存大量减少后出现的反弹。原油库存9月初曾大幅减少1,400万桶，外界起初认为是因受暴风导致的异常，但之后七周有六周库存都是下降。

EIA数据显示，炼厂产能利用率 下降0.4个百分点，至85.2%。日炼油量 减少10.4万桶，至1,545万桶。

“鉴于炼油量处于年内低点，且进口量创2012年来最高，这种情况是可预期的。”北卡罗来纳ICAP经纪商及商品专家Scott Shelton说。

“我不认为进口会继续维持这么高，而炼油量将会增加。这告诉我，尽管这份报告很难看，但在今年余下时间这已是最糟的情况。”

上周汽油库存 减少220万桶，分析师预估减少110万桶。

EIA还显示，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存 减少180万桶。预估为减少190万桶。