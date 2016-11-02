版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 07:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月3日-11月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    10月31日当周
    
    11月3日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           10月        --        44,324
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月29日当周     25.8         25.8  
                 四周均值(万人)                                   --          25.3
                 续请失业金人数(万人)           10月22日当周    204.4        203.9  
    1230 美国单位劳工成本                         第三季初值    +1.3%        +4.3%
             非农业生产率                                       +2.0%        -0.6%
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       10月终值       --          54.8
                   综合PMI                                        --          54.9
    1400 美国工厂订单(较前月)                          9月      +0.2%        +0.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --          持平
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           9月修正值       --         -0.1%  
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +0.2%  
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +0.7%  
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         -1.2%  
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            10月       56.0         57.1
                                 企业活动分项指数                59.7         60.3
                                 就业分项指数                     --          57.2
                                 新订单分项指数                   --          60.0
                                 投入物价分项指数                 --          54.0
    
    11月4日(五) 
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       10月   增加17.5     增加15.6
             民间就业岗位(万人)                              增加16.6     增加16.7
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.5      减少1.3
             政府部门就业岗位(万人)                               --       减少1.1
             失业率                                              4.9%         5.0%
             平均时薪(较前月)                                   +0.3%        +0.2%
             每周平均工时                                        34.4         34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.9%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      9月    逆差378      逆差407
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                     10月    减少1.0     增加6.72
               失业率                                            7.0%         7.0%
               就业参与率                                       65.6%        65.7%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        9月     逆差17     逆差19.4 
               出口(亿加元)                                       --         434.1 
               进口(亿加元)                                       --         453.5
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                10月        --          68.1 
                   经季节调整PMI                                  --          58.4 
    
    11月7日当周
    
    11月7日(一)
    1500 美国就业趋势指数                             10月        --         128.5
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                        9月    增加190    增加258.7
    
    11月8日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       10月        --         94.10
    1315 加拿大房屋开年率(万户)                       10月        --         22.06
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                        9月        --        +10.4%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     9月        --         544.3
    
    11月9日(三)
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)               9月修正值     +0.2%        +0.2%
             趸售销售(较前月)                          9月      +0.2%        +0.7%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月        --         57.58
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月        --         53.00
    
    11月10日(四)
    1330 加拿大新屋价格指数                            9月        --         +0.2%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         10月        --       盈余330    
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 白云; 审校 陈宗琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐