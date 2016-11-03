金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透11月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.37%，报890.21点。
中国股市：沪综指收跌，恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股
中国汇市：人民币震荡收升，美国大选不确定性增加美指仍有回调空间
香港股市：恒指收跌1.5%至逾两个月低位，受美国大选不确定性拖累
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巴西股汇市：因公共假期休市。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.37%，报43,835.34点；大盘综合指数 收盘下跌1.21%，报50,384.87点。
南非汇市：兰特触及11周高位，因法院下令发布有关总统密友涉嫌关说报告
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印度股市：收低逾1%，因美国总统大选选情紧张令全球投资者深感忧心，亚股挫至七周低点，美元也下滑。BSE指数 收盘下跌1.25%，报27,527.22点；NSE指数 收盘下跌1.3%，报8,514点，为逾三个月低位。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.71/66.72，上日收报66.705/66.715。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.36%，报973.09点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.6%，报503.49点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.31%，报63.515；卢布兑欧元 贬值0.69%，报70.48。(完)
(整理 李婷仪 审校 龚芳)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583