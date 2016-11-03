版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:46 BJT

金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览

路透11月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月2日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.37%，报890.21点。

中国股市：沪综指收跌，恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股

中国汇市：人民币震荡收升，美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

香港股市：恒指收跌1.5%至逾两个月低位，受美国大选不确定性拖累

============================================================================

巴西股汇市：因公共假期休市。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.37%，报43,835.34点；大盘综合指数 收盘下跌1.21%，报50,384.87点。

南非汇市：兰特触及11周高位，因法院下令发布有关总统密友涉嫌关说报告

=========================================================================

印度股市：收低逾1%，因美国总统大选选情紧张令全球投资者深感忧心，亚股挫至七周低点，美元也下滑。BSE指数 收盘下跌1.25%，报27,527.22点；NSE指数 收盘下跌1.3%，报8,514点，为逾三个月低位。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.71/66.72，上日收报66.705/66.715。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.36%，报973.09点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.6%，报503.49点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.31%，报63.515；卢布兑欧元 贬值0.69%，报70.48。(完)

(整理 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐