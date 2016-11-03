金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览

中国汇市：人民币震荡收升，美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.37%，报43,835.34点；大盘综合指数 收盘下跌1.21%，报50,384.87点。

印度股市：收低逾1%，因美国总统大选选情紧张令全球投资者深感忧心，亚股挫至七周低点，美元也下滑。BSE指数 收盘下跌1.25%，报27,527.22点；NSE指数 收盘下跌1.3%，报8,514点，为逾三个月低位。