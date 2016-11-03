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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:00 BJT

《汇市简讯》美元指数或横盘整理，等待晚间重要事件

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* 美元指数盘初窄幅波动--开盘上涨0.5%，市场避险美元疲软

* 收于20日移动均值1.2246上方，在区间上端1.2334承压

* 5/10/20日移动均值缠绕，动量指标触底--中性态势确立

* 英国央行即将召开会议，亚洲时段料横盘整理

* 纽约午后低位1.2280和稍早高位1.2355为首道支撑位/阻力位

* 技术图参见：reut.rs/2fg825u(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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