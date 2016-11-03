版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 11/8          日本             标售六个月期贴现国库券
 11/8          日本             标售10年期政府公债
 11/8          美国             发售三年期公债
 11/8          英国             标售2037年9月7日到期的传统公
                                债
 11/9          美国             标售10年期公债
 11/9          德国             标售两年期公债
 11/10         美国             发售30年期公债
 11/10         日本             标售三个月期贴现国库券
 11/10         日本             标售30年期政府公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐