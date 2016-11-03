《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/8 日本 标售六个月期贴现国库券 11/8 日本 标售10年期政府公债 11/8 美国 发售三年期公债 11/8 英国 标售2037年9月7日到期的传统公 债 11/9 美国 标售10年期公债 11/9 德国 标售两年期公债 11/10 美国 发售30年期公债 11/10 日本 标售三个月期贴现国库券 11/10 日本 标售30年期政府公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)