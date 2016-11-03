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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/韩元或测试支撑位，美元指数再次走软

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* 美元/韩元或试探上行通道支撑位1,142.0

* 隔夜美元指数再次疲软，将打压美元/亚洲除日本货币

* 若跌破波林格上缘，将指向波林格区间中档1,131.1

* 重要支撑位在一目均衡云区上端1,110.5

* 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在1,143-1146交投，纽约时段收于1,145-1,146

* 美联储升息暗示或鼓励多头(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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