《中国报摘》--中国证券报11月3日

* 头版头条:

--随着中国动力煤现货价格直逼每吨700元人民币，煤市再次成为市场焦点。业内人士称，将于11月末召开的2017年度全国煤炭交易会将力推中长期合同。由于煤炭行业产能过剩的状况并未根本改变，煤炭不大可能重新进入消费上升渠道。展望明年，预计煤价涨势难以持续，可能出现回调。

* 其他:

--11月1日比特币价格突破5000元/币。与去年10月1日相比，比特币价格涨幅超过200%。业内人士表示，在“资产荒”背景下，比特币财富效应超过房地产。同时，由于可以在国际市场上交易，比特币被一些人用作“换汇”的“地下高速公路”。据悉，目前国内比特币交易平台都提供“汇币”服务，有的单笔交易额达上千万元人民币。

--中国联通 与百度 公司在山东青岛签署战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势资源，以资源置换、技术互补、成果共享等方式在移动互联网、人工智能、大数据、通信基础等领域开展深度合作。

--Wind统计数据显示，在PPP概念板块中，前三季度环保类上市公司净利增速明显，同比增速为24.5%。业内人士指出，今年以来社会资本参与环保PPP项目积极性较高，PPP模式是环保产业发展的重要模式。