《香港报摘》--经济日报11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--中资续高价抢地，海航集团以88.37亿港元首次夺得启德住宅地，楼面地价1.35万港元/尺，较两年半前同区地价高逾1倍，膺九龙东住宅地王，预计日后尺价约2.4万港元。连同海航集团，是次入标的中资内房公司多达12间，部分如华润置地 、中国恒大 、龙光地产 及华融国际罕见在港投地。
**其他**
--大唐集团副总经理李小琳称，大唐环境的派息率不少于50%，以9至11倍市盈率计，周息率达5厘，相信一定成功上市。
--汉华专业服务 拟通过安排银团贷款收购英超球队侯城，预计该球会未来3年至少录得每年9,200万英镑转播收入，令公司扩充业务及收益来源。
--新创建 宣布，将重组与法国企业苏伊士 各占一半权益的中法控股，拟斥4.76亿元现金，外加3.64亿元环保业务权益注入合营公司。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583