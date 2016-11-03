《香港报摘》--经济日报11月3日

**头版头条**

--中资续高价抢地，海航集团以88.37亿港元首次夺得启德住宅地，楼面地价1.35万港元/尺，较两年半前同区地价高逾1倍，膺九龙东住宅地王，预计日后尺价约2.4万港元。连同海航集团，是次入标的中资内房公司多达12间，部分如华润置地 、中国恒大 、龙光地产 及华融国际罕见在港投地。

**其他**

--大唐集团副总经理李小琳称，大唐环境的派息率不少于50%，以9至11倍市盈率计，周息率达5厘，相信一定成功上市。

--汉华专业服务 拟通过安排银团贷款收购英超球队侯城，预计该球会未来3年至少录得每年9,200万英镑转播收入，令公司扩充业务及收益来源。

--新创建 宣布，将重组与法国企业苏伊士 各占一半权益的中法控股，拟斥4.76亿元现金，外加3.64亿元环保业务权益注入合营公司。（完）

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