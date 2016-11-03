企业并购：富士胶片接近达成收购武田药品所持和光纯药股权--日经

路透11月2日 - 日本经济新闻周三报导，日本富士胶片(富士软片,Fujifilm) 已进入最终阶段谈判，要以大约2,000亿日圆(19.4亿美元)收购武田药品工业 所持和光纯药工业(Wako Pure Chemical Industries)70%的股权。

据报导，基本协议可能最快本月签署，富士胶片计划在3月底之前完成交易。

报导称，日立化成(Hitachi Chemical) 和美国私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)也参与了10月的最后一轮竞标。

未立即联系到富士胶片、武田药品工业、日立化成和凯雷投资置评。