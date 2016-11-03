《香港报摘》--信报11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--上周五截标的一幅九龙东启德发展区住宅地皮，由中资海航集团旗下海航实业以“癫价”约88.37亿港元投得，首度成功在港夺得官地，造价更远高于市场预期上限约88%，每方尺楼面地价达1.35万港元，创东九龙官地楼面尺价新高，甚至贵过同区二手物业“面包价”。
**其他**
--渣打 高级经济师刘健恒预期，在岸人民币（CNHY）兑美元短期或跌穿6.8水平，但随着明年美元加息步伐放缓，加上中国经济出现回暖势头以及美国经济复苏速度未如预期，相信CNY在今年底或明年初可转势回升，至明年底回稳至6.78水平。
--美国总统选举变数陡增，触发环球金股滙市场显着波动，恒指 随外围急挫逾300点，热钱涌入黄金资产避险，招金 飙升超过7%。
--华夏动漫 公布以4,451万港元收购日本世嘉旗下Sega Live Creation Inc.（SLC）85.1%股权，预计今年12月底完成股权转让。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583