《香港报摘》--信报11月3日

--上周五截标的一幅九龙东启德发展区住宅地皮，由中资海航集团旗下海航实业以“癫价”约88.37亿港元投得，首度成功在港夺得官地，造价更远高于市场预期上限约88%，每方尺楼面地价达1.35万港元，创东九龙官地楼面尺价新高，甚至贵过同区二手物业“面包价”。

--渣打 高级经济师刘健恒预期，在岸人民币（CNHY）兑美元短期或跌穿6.8水平，但随着明年美元加息步伐放缓，加上中国经济出现回暖势头以及美国经济复苏速度未如预期，相信CNY在今年底或明年初可转势回升，至明年底回稳至6.78水平。