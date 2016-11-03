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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--信报11月3日

**头版头条**

--上周五截标的一幅九龙东启德发展区住宅地皮，由中资海航集团旗下海航实业以“癫价”约88.37亿港元投得，首度成功在港夺得官地，造价更远高于市场预期上限约88%，每方尺楼面地价达1.35万港元，创东九龙官地楼面尺价新高，甚至贵过同区二手物业“面包价”。

**其他**

--渣打 高级经济师刘健恒预期，在岸人民币（CNHY）兑美元短期或跌穿6.8水平，但随着明年美元加息步伐放缓，加上中国经济出现回暖势头以及美国经济复苏速度未如预期，相信CNY在今年底或明年初可转势回升，至明年底回稳至6.78水平。

--美国总统选举变数陡增，触发环球金股滙市场显着波动，恒指 随外围急挫逾300点，热钱涌入黄金资产避险，招金 飙升超过7%。

--华夏动漫 公布以4,451万港元收购日本世嘉旗下Sega Live Creation Inc.（SLC）85.1%股权，预计今年12月底完成股权转让。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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