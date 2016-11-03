《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月3日

11月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三 收市价的比较.(1美元=7.755港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低77.46点，或0.43%，报17,959.64 点。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在12月加息，且美国大 选的不确定性继续让市场前景蒙阴。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.360 -1.37 18073 9.722 -1.50 > 中国铝业 <2600.HK 9.340 0.11 6567 2.897 -0.09 > 中国移动 <0941.HK 56.430 -1.02 151764 87.523 -0.26 > 中国人寿 <2628.HK 12.310 -0.81 177422 19.093 -0.77 > 中石油 <0857.HK 67.180 -2.35 31130 5.210 -1.33 > 中石化 <0386.HK 72.770 -1.46 22226 5.643 -0.82 > 汇丰控股 <0005.HK 37.100 -1.07 2143200 57.542 -0.27 > 中电信 <0728.HK 51.120 -1.22 9289 3.964 -0.39 > 中国联通 <0762.HK 11.500 -1.03 83629 8.918 -0.35 > 兖州煤业 <1171.HK 7.460 -1.84 7082 5.785 -1.44 > 华能国际 <0902.HK 24.240 -0.90 8314 4.700 -1.06 > 南方航空 <1055.HK 27.940 0.54 3590 4.333 -0.84 > 东方航空 <0670.HK 22.250 -0.45 2896 3.451 -0.26 > 中芯国际 <0981.HK 6.480 0.31 41079 1.005 -2.42 > （完）