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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月3日

11月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三
收市价的比较.(1美元=7.755港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低77.46点，或0.43%，报17,959.64
点。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在12月加息，且美国大
选的不确定性继续让市场前景蒙阴。 

    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.360  -1.37    18073     9.722         -1.50
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            9.340    0.11     6567      2.897         -0.09
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            56.430   -1.02    151764    87.523        -0.26
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.310   -0.81    177422    19.093        -0.77
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            67.180   -2.35    31130     5.210         -1.33
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.770   -1.46    22226     5.643         -0.82
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            37.100   -1.07    2143200   57.542        -0.27
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            51.120   -1.22    9289      3.964         -0.39
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.500   -1.03    83629     8.918         -0.35
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.460    -1.84    7082      5.785         -1.44
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.240   -0.90    8314      4.700         -1.06
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            27.940   0.54     3590      4.333         -0.84
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.250   -0.45    2896      3.451         -0.26
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.480    0.31     41079     1.005         -2.42
           >                                                             
 
    （完）

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