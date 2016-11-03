《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--银行体系仍存在大额跳票风险。金管会、中央银行、财政部等昨日举行金融联系会议，会中探讨近月银行连续出现大额跳票情况，央行分析出二大高风险态样，即新成立公司短期内更换负责人、空白支票需求大量增加等，请金管会要求银行强化认识客户（KYC）及空白支票管理。
--陆客来台持续大减，全年将大减80万人次，虽然其他国家来台旅客人数增加，但整体来旅客人数今年仍将减少30、40万人次。为助观光产业度过寒冬，政府砸3亿台币推出扩大国旅方案，搭配国旅卡在国内旅游消费，希望带动14亿台币商机；交通部观光局表示，最快本月下旬即可上路。
--备受产业关注的两岸最大民间经济交流平台的〞2016两岸企业家峰会年会〞，将于本月6日在金门开幕。两岸企业家峰会秘书长陈瑞隆表示，大陆正以国家之力推动半导体产业，台湾拥有领先优势，应该藉此增强与大陆的合作，进一步抢先商机。
*经济日报：
--行政院长林全接受专访，提及民众最关切的两个问题：房市与股市。他表示，政府不能继续打房，绝不能让房价全面走跌；而会否调整证交税来活络股市，他说，最近台股成交量低迷，希望回到1,000亿台币稳健的量，政府会拿掉不合理规范、作些改变，但不会以降证交税来刺激。
--银行存放比率持续在金融海啸以来新低的73%水准盘旋，为免钱满为患乃至冲击利润空间，明年初开始，八大公股行库网路银行的活存转定存限额，将全面统一降为单户每月100万台币，法人户也相同。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583