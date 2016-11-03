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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 08:41 BJT

《全球汇市》美元表现疲弱，之前曾因美国大选忧虑大跌

美元兑瑞郎 几乎持平，报0.9727瑞郎，周三曾跌至10月3日以来的最低位0.9691
瑞郎。
    
    美元指数 最新报97.409，周三曾跌至10月11日以来的最低水平97.178。
     
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价   
    欧元/美元            1.1090  1.1094  -0.04  +2.12  1.0860
    美元/日圆            103.37  103.29  +0.08 -14.07  120.30
    欧元/日圆         114.64  114.65  -0.01 -12.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9726  0.9728  -0.02  -2.91  1.0018
    英镑/美元            1.2301  1.2297  +0.03 -16.54  1.4738
    美元/加元            1.3395  1.3388  +0.05  -3.21  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7683  6.7668  +0.02  +3.05  6.5680
    澳元/美元            0.7646  0.7658  -0.16  +5.10  0.7275
    新西兰元/美元        0.7278  0.7284  -0.08  +6.64  0.6825
    澳元/日圆         79.060  79.100  -0.05  -9.77  87.620
    新西兰元/日圆     75.240  75.240  +0.00  -8.22  81.980
    英镑/日圆         127.15  127.07  +0.06 -28.25  177.22
    澳元/新西兰元     1.0504  1.0500  +0.04  -1.50  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王颖/王丽鑫/李婷仪/王琛/张涛/白云/龚芳)

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