《全球汇市》美元表现疲弱，之前曾因美国大选忧虑大跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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美元兑瑞郎 几乎持平，报0.9727瑞郎，周三曾跌至10月3日以来的最低位0.9691 瑞郎。 美元指数 最新报97.409，周三曾跌至10月11日以来的最低水平97.178。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1090 1.1094 -0.04 +2.12 1.0860 美元/日圆 103.37 103.29 +0.08 -14.07 120.30 欧元/日圆 114.64 114.65 -0.01 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9726 0.9728 -0.02 -2.91 1.0018 英镑/美元 1.2301 1.2297 +0.03 -16.54 1.4738 美元/加元 1.3395 1.3388 +0.05 -3.21 1.3839 美元/离岸人民币 6.7683 6.7668 +0.02 +3.05 6.5680 澳元/美元 0.7646 0.7658 -0.16 +5.10 0.7275 新西兰元/美元 0.7278 0.7284 -0.08 +6.64 0.6825 澳元/日圆 79.060 79.100 -0.05 -9.77 87.620 新西兰元/日圆 75.240 75.240 +0.00 -8.22 81.980 英镑/日圆 127.15 127.07 +0.06 -28.25 177.22 澳元/新西兰元 1.0504 1.0500 +0.04 -1.50 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/王丽鑫/李婷仪/王琛/张涛/白云/龚芳)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583