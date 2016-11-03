《全球汇市》美元表现疲弱，之前曾因美国大选忧虑大跌

美元兑瑞郎 几乎持平，报0.9727瑞郎，周三曾跌至10月3日以来的最低位0.9691 瑞郎。 美元指数 最新报97.409，周三曾跌至10月11日以来的最低水平97.178。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1090 1.1094 -0.04 +2.12 1.0860 美元/日圆 103.37 103.29 +0.08 -14.07 120.30 欧元/日圆 114.64 114.65 -0.01 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9726 0.9728 -0.02 -2.91 1.0018 英镑/美元 1.2301 1.2297 +0.03 -16.54 1.4738 美元/加元 1.3395 1.3388 +0.05 -3.21 1.3839 美元/离岸人民币 6.7683 6.7668 +0.02 +3.05 6.5680 澳元/美元 0.7646 0.7658 -0.16 +5.10 0.7275 新西兰元/美元 0.7278 0.7284 -0.08 +6.64 0.6825 澳元/日圆 79.060 79.100 -0.05 -9.77 87.620 新西兰元/日圆 75.240 75.240 +0.00 -8.22 81.980 英镑/日圆 127.15 127.07 +0.06 -28.25 177.22 澳元/新西兰元 1.0504 1.0500 +0.04 -1.50 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/王丽鑫/李婷仪/王琛/张涛/白云/龚芳)